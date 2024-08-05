В Петербурге впервые в РФ стали наказывать водителей за "громкие" автомобили

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Автомобилистов в Петербурге стали привлекать к административной ответственности за превышение уровня шума двигателей, сообщает в понедельник пресс-служба регионального главка МВД.

"Северная столица стала первым регионом, где полиция создала и реализовала на практике рабочий механизм привлечения к ответственности водителей "громких" транспортных средств. Речь, как правило, об автомобилях или мотоциклах, владельцы которых в погоне за мощностью делают апгрейд, а побочным результатом становится резко возрастающий рев работающего двигателя", - говорится сообщении.

По информации главка, в минувшие выходные Госавтоинспекция с помощью специального сертифицированного прибора для замера уровня шума выявила в северной столице 15 "громких" транспортных средств. На водителей составили протоколы.

"Перед нарушителями стоит нелегкий выбор: либо в десятидневный срок они возвращают техническое состояние своего транспорта к "заводским настройкам", либо его регистрация аннулируется, а номера списываются в архив. Езда на таком автомобиле уже грозит лишением прав", - отмечает пресс-служба.

Уточняется, что водителей автомобилей с шумными двигателями в Петербурге привлекают к ответственности по двум статьям КоАП РФ: 8.23 - за превышение нормативов уровня шума и 12.5 - за внесение конструктивных изменений в транспортное средство.

В главке поясняют, что такие машины "вызывают законное возмущение у остальных граждан", особенно когда проезжают в позднее время под окнами жилых домов. Также они являются проблемой для других участников движения: "резкий рев мотора отвлекает внимание автовладельцев, создавая угрозу безопасности дорожного движения".