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Минэкономразвития назвало цену Urals в июле для расчета НДПИ - $74,01/баррель

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Минэкономразвития опубликовало средний уровень цены нефти Urals за июль 2024 года, которая будет применяться для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по нефти - $74,01/баррель.

Это совпало с расчетами "Интерфакса", опубликованными на прошлой неделе.

В апреле, сообщало Минэкономразвития, цена Urals, которая использовалась для расчета НДПИ, - $74,98 за баррель, в мае - $67,37 за баррель, в июне - $69,58 за баррель.

С января 2024 года цена Urals для расчета налогов выбирается максимальная из двух -"Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll, а также американского сорта WTI Midland) с определенным дисконтом ($20 за баррель на 2024 год) или котировка Urals в российских портах (считается по котировкам Argus) плюс стоимость транспорта до европейских. Стоимость транспорта устанавливается по методике ФАС (берутся данные Argus, методика пока не утверждена), а если ее не будет, то $2 за баррель.

Brent Argus Urals Минэкономразвития ФАС НДПИ
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