Поиск

Немецкий Фонд Конрада Аденауэра признан нежелательным в РФ

Немецкий Фонд Конрада Аденауэра признан нежелательным в РФ
Фото: wrangel/iStock/Getty Images Plus

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность немецкого Фонда имени Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung e.V), сообщил в понедельник "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. (ФРГ). Она имеет 111 представительств по всему миру. Заявленные цели - продвижение демократии, поддержка европейского единства, талантливой молодежи и т.п", - сказал Иванов.

По его словам, фонд "распространяет материалы, дискредитирующие руководство Российской Федерации, проводимую им внутреннюю и внешнюю политику, работу правоохранительных органов, судебную систему".

"Информационная деятельность Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., носящая открытый провокационный характер, нацелена на осложнение отношений между Россией и странами Запада, создание условий для политической и экономической изоляции РФ на международной арене, усиление военного противостояния в регионах проведения СВО", - подчеркнул представитель Генпрокуратуры РФ.

Фонд Конрада Аденауэра существует с 1955 года. Считается близким к немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС).

Андрей Иванов Германия Генпрокуратура РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экс-замгендиректора "Почты России" Емельченков приговорен к 3,5 годам колонии

Экс-замгендиректора "Почты России" Емельченков приговорен к 3,5 годам колонии

Регуляторы изучат рост цен на ГСМ для аграриев в пяти регионах

Суд заочно приговорил к 19 годам колонии стрелявшего в криминального авторитета Иванькова

Глава МЧС Крыма подал в отставку

В СКР сообщили об аресте директора парка "Патриот" Ахмедова

В СКР сообщили об аресте директора парка "Патриот" Ахмедова

Секретарь Совбеза РФ Шойгу прибыл в Тегеран

Луганск остался без света после ракетного удара ВСУ

Что произошло за день: воскресенье, 4 августа

В Азове произошел крупный пожар на складе автопокрышек

Рябков заявил, что разговор Белоусова и Остина помог избежать эскалации

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });