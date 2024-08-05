Немецкий Фонд Конрада Аденауэра признан нежелательным в РФ

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Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность немецкого Фонда имени Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung e.V), сообщил в понедельник "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. (ФРГ). Она имеет 111 представительств по всему миру. Заявленные цели - продвижение демократии, поддержка европейского единства, талантливой молодежи и т.п", - сказал Иванов.

По его словам, фонд "распространяет материалы, дискредитирующие руководство Российской Федерации, проводимую им внутреннюю и внешнюю политику, работу правоохранительных органов, судебную систему".

"Информационная деятельность Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., носящая открытый провокационный характер, нацелена на осложнение отношений между Россией и странами Запада, создание условий для политической и экономической изоляции РФ на международной арене, усиление военного противостояния в регионах проведения СВО", - подчеркнул представитель Генпрокуратуры РФ.

Фонд Конрада Аденауэра существует с 1955 года. Считается близким к немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС).