Путин подписал закон о признании нежелательными иностранных организаций с госучастием

За работу в такой организации россиянину может грозить до шести лет лишения свободы

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал законы, расширяющие критерии для признания организаций нежелательными в России и об ответственности за участие в них. Законы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Один из законов предусматривает возможность признавать нежелательными в России иностранные и международные организации, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранных государств.

Российское законодательство не позволяло признавать деятельность иностранных и международных организаций, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранных государств, нежелательной; данный правовой механизм защиты распространяется сейчас лишь на иностранные неправительственные организации.

Глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев отмечал "в распоряжении комиссии имеются материалы об участии подобных структур в деятельности, представляющей угрозу безопасности нашей страны". В частности, "речь идет о разработке санкций, блокировании инвестиционных проектов, подготовке агентов влияния, вмешательстве в выборы, разжигании национальной розни и о многом другом", написал парламентарий.

Закон предлагает ввести запрет на въезд в Россию иностранцам-участникам нежелательных организаций с госучастием. Такой подход не будет распространяться на международные межправительственные организации, членом которых является Россия. В настоящее время закон (114-ФЗ) допускает запрет въезда в Россию для участников неправительственных иностранных и международных организаций, нежелательных в России.

Также одобрены законы об уголовной и административной ответственности за участие в деятельности любой нежелательной организации.

Поправками исключается из статей 20.33 КоАП и 284.1 УК слово "неправительственная", в результате чего за участие в деятельности любой нежелательной организации гражданам может грозить, например, штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 4 лет, а за организацию ее деятельности - до 6 лет лишения свободы.

Ранее Пискарев объяснял, что участием в деятельности нежелательной организации может, например, считаться "распространение, издание информационных материалов организации, включая использование логотипов и рассылку анонсов мероприятий, а также их хранение в целях распространения, администрирование интернет-страниц и сообществ нежелательной организации в соцсетях".

По его словам, к такому участию можно отнести и "осуществление программ или проектов данной организации, участие в таких проектах за рубежом".

"Это, к примеру, и участие в форумах, конференциях, собраниях данной организации, как в России, так и за рубежом, поиск и предоставление помещения для таких мероприятий", - добавил глава комитета. Он отметил, что данное разъяснение основано, в том числе на сложившейся правоприменительной практике.

Пискарев напомнил, что нежелательной организацией признается в России та, чья деятельность, представляет "угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности страны или безопасности государства, в том числе в форме вмешательства в избирательный процесс.