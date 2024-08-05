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Ошибка программного обеспечения при посадке "Луны-25" не была отработана перед полетом

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Нештатная работа двух бортовых устройств межпланетной станции "Луна-25", приведшая к крушению аппарата, не была отработана на Земле при подготовке к полету, сообщил научный руководитель Института космических исследований РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы РФ, академик Лев Зеленый.

"Тормозной импульс, который выдал двигатель аппарата, оказался слишком сильным. Он вовремя не был отключен из-за какого-то тривиального несогласования работы двух устройств, которое не было отработано на Земле", - сказал Зеленый в интервью изданию "Pro Космос".

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По его словам, тормозной импульс оказался слишком длительным, и аппарат, вместо того чтобы лететь вокруг Луны, полетел по замкнутой траектории и врезался в поверхность Луны.

"Вывод такой: нужно все отрабатывать и отрабатывать, и отрабатывать на Земле. Чем больше, длительнее и внимательнее отрабатывать космический аппарат, тем больше вероятность успеха. В дальнейшем, я уверен, мы этого не допустим", - заявил Зеленый.

Первая в современной истории России лунная миссия стартовала 11 августа 2023 года. Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" был выполнен с космодрома Восточный. Мягкая посадка станции "Луна-25" на Южном полюсе естественного спутника Земли должна была состояться 21 августа 2023 года, однако 19 августа аппарат был потерян, столкнувшись с лунной поверхностью.

По предварительным результатам работы межведомственной комиссии по выяснению причин аварии "Луны-25", вероятной причиной крушения станции стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров, что не позволило вовремя отключить двигатели аппарата.

Как сообщал глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, вместо запланированных 84 секунд двигатель станции отработал 127 секунд, что явилось основной причиной аварии аппарата.

Ранее Борисов заявлял, что запуск миссии "Луна-26" запланирован на 2027 год, "Луны-27" - на 2028 год, а к 2030 году или позже планируется старт "Луны-28".

Лев Зеленый Восточный Луна-25 Луна Роскосмос
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