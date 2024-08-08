Что произошло за день: четверг, 8 августа

Сообщения Минобороны РФ о ситуации в Курской области, добровольная эвакуация жителей Рыльского района

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ днем в четверг заявило о нанесении ударов по ВСУ в Суджанском и Кореневском районах Курской области, а также об авиаударах по резервам противника в Сумской области.

- В результате обстрелов в Курской области с 6 по 8 августа пострадали 66 человек, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

- Возбуждено дело в связи с ранением спецкора ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области. Принято решение о его переводе на лечение в Москву.

- Глава Рыльского района Курской области объявил о добровольной эвакуации жителей: они могут выехать самостоятельно на личном транспорте или на автобусах, предоставленных администрацией.

- "Газпром" продолжает подачу газа для Европы через Украину, транзитный поток российского газа снижается на фоне напряженности.

- Под домашний арест отправили Владимира Шестерова - начальника Главного управления инновационного развития Минобороны. Он и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов ранее были задержаны по делу об особо крупном мошенничестве.

- Путин подписал закон о легализации в России с 1 ноября майнинга криптовалют.