Поиск

Что произошло за день: четверг, 8 августа

Сообщения Минобороны РФ о ситуации в Курской области, добровольная эвакуация жителей Рыльского района

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ днем в четверг заявило о нанесении ударов по ВСУ в Суджанском и Кореневском районах Курской области, а также об авиаударах по резервам противника в Сумской области.

- В результате обстрелов в Курской области с 6 по 8 августа пострадали 66 человек, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

- Возбуждено дело в связи с ранением спецкора ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области. Принято решение о его переводе на лечение в Москву.

- Глава Рыльского района Курской области объявил о добровольной эвакуации жителей: они могут выехать самостоятельно на личном транспорте или на автобусах, предоставленных администрацией.

- "Газпром" продолжает подачу газа для Европы через Украину, транзитный поток российского газа снижается на фоне напряженности.

- Под домашний арест отправили Владимира Шестерова - начальника Главного управления инновационного развития Минобороны. Он и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов ранее были задержаны по делу об особо крупном мошенничестве.

- Путин подписал закон о легализации в России с 1 ноября майнинга криптовалют.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минздраве сообщили о 66 пострадавших в результате обстрелов в Курской области

В Минздраве сообщили о 66 пострадавших в результате обстрелов в Курской области

Глава Рыльского района Курской области объявил о добровольной эвакуации жителей

Курская область нарастила группировку медиков после вторжения ВСУ

Курская область нарастила группировку медиков после вторжения ВСУ

МЖД ввела дополнительный поезд из Курска в Москву

МЖД ввела дополнительный поезд из Курска в Москву

Путин подписал указ об условиях замещения суверенных евробондов России

Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют в России

В РФ создадут центр генетических ресурсов местных сортов винограда

В РФ создадут центр генетических ресурсов местных сортов винограда

Президент РФ подписал закон о запрете треш-стримов

На углубление дна Волго-Каспийского канала направят в этом году около 3 млрд рублей

Минцифры сообщило об отражении массированной DDoS-атаки на сервисы Курской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });