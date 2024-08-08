Что произошло за день: четверг, 8 августа
Сообщения Минобороны РФ о ситуации в Курской области, добровольная эвакуация жителей Рыльского района
Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:
- Минобороны РФ днем в четверг заявило о нанесении ударов по ВСУ в Суджанском и Кореневском районах Курской области, а также об авиаударах по резервам противника в Сумской области.
- В результате обстрелов в Курской области с 6 по 8 августа пострадали 66 человек, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
- Возбуждено дело в связи с ранением спецкора ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области. Принято решение о его переводе на лечение в Москву.
- Глава Рыльского района Курской области объявил о добровольной эвакуации жителей: они могут выехать самостоятельно на личном транспорте или на автобусах, предоставленных администрацией.
- "Газпром" продолжает подачу газа для Европы через Украину, транзитный поток российского газа снижается на фоне напряженности.
- Под домашний арест отправили Владимира Шестерова - начальника Главного управления инновационного развития Минобороны. Он и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов ранее были задержаны по делу об особо крупном мошенничестве.
- Путин подписал закон о легализации в России с 1 ноября майнинга криптовалют.