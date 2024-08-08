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СКР возбудил дело по факту ранения журналиста Поддубного

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело в связи с ранением специального корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области будет расследоваться по статьям УК РФ о покушении на убийство и воспрепятствовании деятельности журналиста, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"По данному факту Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 30, ст. 105, ст. 144 УК РФ)", - сказала Петренко в четверг журналистам.

По ее словам, несмотря на то, что "представитель СМИ не имел при себе оружия и не принимал участия в боевых действиях, вооруженные формирования Украины определили его как законную цель для нанесения удара".

Накануне ВГТРК сообщила, что Поддубный ранен в Курской области и доставлен в областную больницу.

"Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице", - говорилось в телеграм-канале информационного портала "Вести" (ВГТРК).

Ранее в четверг помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил журналистам, что после обстрелов в Курской области девять пострадавших, среди которых журналист Поддубный, будут доставлены в Москву на лечение.

Светлана Петренко СКР Курская область Евгений Поддубный
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