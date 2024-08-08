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На углубление дна Волго-Каспийского канала направят в этом году около 3 млрд рублей

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Порядка 3 млрд рублей запланировано на поддержание требуемых глубин на Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК) в 2024 году. Об этом сообщил заместитель генерального директора по капитальному строительству ФГУП "Росморпорт" Владимир Аборнев. Волго-Каспийский морской судоходный канал

"Расходы Росморпорта на текущий год на углубление участков составят около 3 млрд рублей. Общая протяженность участков дноглубления составляет около 50 км. Осталось нам выполнить работы на 20 км", - сказал Аборнев на заседании совета по морской деятельности в Астрахани.

В августе текущего года ФГУП планирует увеличить группировку земснарядов на ВКМСК до 11 единиц. Сейчас там задействовано 9 земснарядов.

Аборнев добавил, что поддерживать глубину канала на протяжении всего года невозможно из-за интенсивной заносимости каналов.

"Ширина канала составляет 100 метров и под воздействием ветра грунт начинает наносить. Поэтому на сегодняшний день проход судов с осадкой 4,5 м обеспечен на всем канале, однако на некоторых участках это осуществляется путём диспетчерского регулирования", - пояснил он.

Волго-Каспийский морской судоходный канал соединяет участок реки Бахтемир (главный рукав в дельте Волги) и Каспийское море через мелководную часть дельты Волги в Астраханской области. Канал позволяет морским судам заходить в порты Оля и Астрахань.

В 2023 году Росморпорт обеспечил достижение проходной осадки на ВКМСК в 4,5 метра с сохранением отдельных участков одностороннего движения судов для обеспечения работы международного транспортного коридора "Север-Юг". По итогам прошлого года объем дноуглубления составил 10 млн кубометров. В настоящее время проводятся работы, направленные на поддержание проходной осадки судов 4,5 метра, а также расширение участков с односторонним движением.

Росморпорт Волго-Каспийский морской судоходный канал Каспийское море Астраханская область
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