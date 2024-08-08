Заключившие контракт участники СВО получат выплату в течение 10 дней с момента приказа

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Единовременная денежная выплата военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО и заключившим контракт с Минобороны с 1 августа по 31 декабря 2024 года, будет производиться в течение 10 рабочих дней со дня издания соответствующего приказа, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

Он напомнил, что указом президентом размер единовременной денежной выплаты для участников СВО, впервые заключающих контракт, будет увеличен вдвое - до 400 тыс. рублей.

Выплаты смогут получить военнослужащие, выполняющие задачи СВО на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и заключившие контракты с Минобороны с 1 августа до 31 декабря 2024 года.

Как сообщил премьер, правительство утвердило правила осуществления этой выплаты: для получения средств военнослужащий должен написать рапорт командиру воинской части, в которой он проходит службу по контракту, в течение 10 рабочих дней со дня издания приказа выплата будет произведена.

Мишустин подчеркнул, что "те, кто отстаивает национальные интересы, будущее страны, и члены их семей должны быть в полной мере обеспечены социальными гарантиями, это касается различных выплат, льгот, компенсаций, а также преференций при получении образования, при содействии в трудоустройстве и лечении, в целом при решении всех жизненно важных для человека вопросов".