В РФ подписан закон о снижении в 10 раз штрафов для застройщиков за нарушение договора с дольщиками

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о сокращении размера неустойки за несвоевременное устранение недостатков в квартире, которая взыскивается с застройщиков в пользу дольщиков, а также об уменьшении в десять раз - с 50% до 5% размера штрафа в пользу участника долевого строительства, который исчисляется от взысканной в его пользу суммы.

Закон №266-ФЗ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ сокращает размер неустойки, которая присуждается в пользу дольщика, если застройщик задержал устранение недостатков в квартире или отказывается возместить расходы покупателя на их исправление либо соразмерно уменьшить цену квартиры по договору. Закон предусматривает, что если жилье куплено физлицом исключительно для личных нужд, не связанных с предпринимательством, то неустойка за несвоевременное устранение дефектов будет составлять 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ в день от стоимости расходов для устранения недостатков, а если из-за недостатков жить в квартире нельзя - от цены договора. Если же объект куплен не для личных нужд, то расчет должен будет производиться исходя из 1/300 ставки ЦБ РФ. Ранее эта санкция рассчитывалась в размере 1% за каждый день просрочки.

Кроме того, снижается и размер штрафа в пользу дольщиков от сумм, присужденных им за нарушение договорных обязательств. До этого дольщики при удовлетворении их требований к застройщику могли рассчитывать на применение закона о защите прав потребителей, где размер штрафа составляет 50% от присужденной суммы. Согласно принятому закону, размер штрафа будет составлять 5%.

Также закон снижает с пяти до трех лет гарантийный срок для квартир в новостройках, в течение которого застройщик несет перед собственниками жилых помещений ответственность за ненадлежащее качество строительства жилого дома.

Изменения вступят в силу 1 сентября 2024 года. Новые правила будут применяться при начислении пеней и штрафов за период со дня вступления его в силу, в том числе и применительно к заключенным ранее договорам долевого участия.