Девелопер "Самолет" предложил бороться с "потребительским экстремизмом"

Фото: Валентин Антонов/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Девелопер "Самолет", лидер по объему текущего строительства в РФ, обратился в Генпрокуратуру с жалобами на "потребительский экстремизм". Как поясняет девелопер в письме на имя генпрокурора Игоря Краснова, с текстом которого знаком источник "Интерфакса", покупатели в массовом порядке взыскивают с застройщиков средства в связи некачественной, по их мнению, постройкой и отделкой квартир.

При этом, отмечает "Самолет", зачастую граждан склоняют к судебным искам недобросовестные юрфирмы, поставившие этот процесс на поток. В 2024 году, приводит статистику застройщик, 32 экспертные организации провели экспертизу в более чем 7,5 тыс. гражданских дел, и представителями дольщиков в таких судах являются одни и те же юристы. На 15 "юристов-оптовиков" приходится 70% текущих судебных дел.

За 2021-2024 годы в Москве и Подмосковье, где "потребительский экстремизм" особенно популярен, число дольщиков, обратившихся в суды, выросло с 13% до 50-55% (в других регионах - 7%). В результате в 2022 году выплаты застройщиков в Москве и области оцениваются в 65 млрд рублей, в 2023 году - 74 млрд рублей. Размеры штрафов зачастую выше себестоимости отделки, сетует "Самолет": 19 тыс. рублей на кв. м - размер штрафа в 2024 году при себестоимости отделки в 16 тыс. рублей.

Ранее гендиректор "Самолета" Анна Акиньшина, говоря о мерах господдержки, на которые надеются застройщики, упоминала в том числе этот аспект. "Мы на самом деле сейчас обсуждаем различные схемы поддержки. Они разного рода, в том числе есть законодательная поддержка - обсуждение того, как мы будем работать со штрафами дольщиков, - говорила она в интервью каналу Bitkogan. - Часто штрафы дольщиков переходят из ряда того, что мы как застройщик в чем-то виноваты, просто в получение условного "кешбэка" от застройщика. Это объемы очень колоссальные. Мы тоже обращаем на это внимание. Есть моменты, когда, условно, сорвались сроки ввода - это наша вина, безусловно. Но очень много штрафов, которые носят надуманный характер и в большей степени просто являются использованием лазеек в законодательстве. Мы это поднимаем на обсуждение вместе с другими застройщиками".

"Самолет" подготовил поправки в законодательство в целях борьбы с "потребительским экстремизмом". В частности, предложил начинать разрешение разногласий с досудебного устранения недостатков в натуре, установить требования к экспертам, осуществляющим оценку, дать застройщикам отсрочку до конца 2027 года по исполнению уже принятых судебных решений о выплатах и другие меры.

Генпрокуратура перенаправила предложения "Самолета" в Минэкономразвития. Министерство ответило, что готово участвовать в рассмотрении подобных вопросов и "концептуально" поддерживает меры, направленные на совершенствование регулирования. Но, подчеркнуло Минэкономразвития, предложенные "Самолетом" меры могут привести к смещению ситуации в сторону интересов застройщиков, в числе рисков ущемление прав потребителей.

Например, "Самолет" предложил давать застройщикам 90 дней на устранение недостатков. Но это может создать "дополнительные расходы и неудобства" для граждан и их семей, ответило министерство.

Также "Самолет" счел, что, если жилец самостоятельно устраняет недостатки и берет с застройщика компенсацию расходов, сумма не должна превышать расходы самого застройщика на отделку. Но фактические расходы могут оказаться выше, напоминает Минэкономразвития, в силу различных факторов, например, изменения конъюнктуры.