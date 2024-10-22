Депутат Аксаков сообщил об интересе банков КНР и Вьетнама к открытию филиалов в России

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Банки из Китая и Вьетнама проявляют интерес к открытию филиалов в России, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, глава совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков на конференции по финансам и инвестициям "Толк", организованной ТБанком.

"Несколько кредитных организаций (из Китая - ИФ), не первого эшелона, не самые большие, но проявляют интерес к России и хотят здесь открыть приоткрывшиеся возможности филиалов. Мы сейчас законодательно закрепили, что иностранные банки могут открывать филиалы для того, чтобы работать здесь", - сообщил Аксаков.

"Сигналы поступают, интерес к России есть, экономика развивается, очевидно, заработать все хотят. В том числе китайцы прямо активно сигналы такие дали. Из Вьетнама мы получали информацию о том, что банки готовы сюда прийти", - добавил он.

Президент Владимир Путин в августе подписал закон, который позволяет иностранным банкам открывать филиалы в России. Иностранный банк вправе будет создать в России не более чем один филиал, он должен иметь полное наименование на русском языке, не более половины его работников могут быть иностранными гражданами. Филиалы будут обязаны соблюдать российские законы, касающиеся антисанкционной политики.