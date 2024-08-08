МЖД ввела дополнительный поезд из Курска в Москву

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Московская железная дорога (МЖД) сообщила о назначении дополнительного поезда сообщением Курск - Москва для обеспечения спроса на пассажирские перевозки.

"Для обеспечения спроса на пассажирские перевозки назначается дополнительный поезд № 205/206 сообщением Курск - Москва", - говорится в телеграм-канале МЖД.

Поезд будет отправляться с вокзала Курска в 03:09 и прибывать в Москву в 15:40, уточняется в сообщении.

Кроме того, временно до 10 вагонов увеличена составность электропоезда №716 "Ласточка" сообщением Курск - Москва.