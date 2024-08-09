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Украинская ракета "Нептун" сбита над Черным морем на значительном расстоянии от Севастополя

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Противокорабельная ракета "Нептун" уничтожена в Черном море у Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Наши военные отбивают атаку ВСУ. По предварительной информации уже сбита одна противокорабельная ракета "Нептун" над акваторией на значительном отдалении от берега. Сохраняется опасность применения ВСУ БПЛА", - говорится в сообщении.

В ночь на 2 августа была отражена атака на Севастополь с применением ракет ATACMS с суббоеприпасами. Фугасная часть одной из сбитых ракет упала на крышу девятиэтажного дома на улице Симонка на Северной стороне Севастополя, ее остатки удалось вывезти для уничтожения на полигон. Еще одна ракета упала на проспекте Генерала Острякова рядом с центром города. Оперштаб решил уничтожить ее части и боеприпасы на месте.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Михаил Развожаев Севастополь Черное море
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