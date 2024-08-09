СДЭК в I полугодии нарастил количество отправлений на 14%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Международный логистический оператор СДЭК в I полугодии доставил более 56,5 млн отправлений, что на 14% больше, чем за тот же период 2023 года, сообщили "Интерфаксу" в компании.

При этом компания не приводит данные отдельно за II квартал, на который пришелся масштабный сбой ИТ-систем, из-за которого приостанавливались прием и выдача посылок (в конце мая).

Как сообщили в компании, в I полугодии наибольший объем посылок (39%) было доставлено из Москвы. В топ-5 городов-отправителей также вошли Санкт-Петербург (8%), Новосибирск (2%), Екатеринбург (2%) и Краснодар (2%).

Более половины отправлений (55%) пришлось на экспресс-доставку из интернет-магазинов товаров весом до 30 кг. На втором месте (13%) - быстрая доставка документов и грузов без ограничения по весу и размерам, на третьем (8%) - наземные отправления из интернет-магазинов до 50 кг.

Доля международной доставки из интернет-магазинов частным лицам составляет 6% от общего числа отправлений, количество заказов в этой категории за год увеличилось на 31%. За I полугодие 2024 года в Россию из-за границы было отправлено более 1,3 млн заказов, из РФ за рубеж - 784 тыс. посылок.

СДЭК - международный оператор экспресс-доставки. Компания представлена в 36 странах мира, открыты более 5 тыс. пунктов выдачи заказов. Услугами СДЭК пользуются более 10 млн активных клиентов - физических лиц и более 700 тыс. юридических лиц.

Крупнейшим владельцем компании с долей 55,44% является фонд "Кластер Капитал" под управлением ООО "Современные фонды недвижимости". Совладельцами СДЭК также являются гендиректор компании Вячеслав Пиксаев (37%), Инна Яковлева (6,5%), Евгений Цацура (1%).

Выручка ООО "СДЭК-Глобал" (основное юрлицо логистического оператора) по РСБУ в I полугодии выросла на 31,6% - до 19,5 млрд рублей. Чистая прибыль упала в 3,5 раза - до 286 млн рублей с 999,9 млн рублей.

Компания ранее заявляла о планах проведения IPO.