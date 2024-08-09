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Росфинмониторинг видит переток высокорисковых клиентов из Киви в другие банки

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг после отзыва ЦБ РФ лицензии у Киви банка отмечает переток его клиентов, проводивших подозрительные операции, в другие кредитные организации, сообщил в интервью "Интерфаксу" статс-секретарь - заместитель директора ведомства Герман Негляд.

"Конечно, мы отслеживаем эту ситуацию, в том числе с теми клиентами, которые были ранее клиентами Киви банка и осуществляли подозрительные финансовые операции. Действительно, многие из них перешли на обслуживание в другие кредитные организации", - сказал Негляд.

"Но у нас единый контур контроля. Нет разницы, про какую кредитную организацию идет речь - мы все организации держим в поле зрения, принимаем соответствующие меры", - добавил он.

ЦБ отозвал лицензию у Киви банка в феврале. Регулятор принял это решение в связи с нарушением банком федеральных законов, в том числе по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и нормативных актов ЦБ.

Деятельность Киви банка, как отмечал регулятор, характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений. ЦБ также выявил случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций.

Росфинмониторинг ЦБ РФ Киви банк Банк России
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