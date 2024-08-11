Очередь к Крымскому мосту со стороны полуострова превысила 500 машин

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровый пункт на Крымский мост со стороны Краснодарского края в воскресенье днем ожидают 885 автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

В очереди со стороны Керчи находится 520 транспортных средств.

Уточняется, что ожидание в очереди со стороны Тамани оценивается примерно в три часа, со стороны Крыма - в два.

Очередь на мост со стороны Краснодарского край начала расти в ночь на воскресенье, максимально в ней насчитывалось 960 машин к 11:00. В это же время начала формироваться очередь на выезд с полуострова.

В предыдущие выходные очереди на мосту наблюдались также со стороны Тамани, в пике здесь насчитывалось 1400 автомобилей, а время ожидания проезда оценивалось в 4 часа.

Проезд по Крымскому мосту разрешен для легковых автомобилей и автобусов. Они проходят ручной досмотр или стационарный сканер, на который направляются загруженные машины. В сообщениях об очередях речь идет о количестве машин, ожидающих ручного досмотра. С каждой стороны моста предусмотрено более 40 постов ручного досмотра сотрудниками транспортной безопасности.