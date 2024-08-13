НАК сообщил о предотвращении в России 110 терактов с начала года

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - С начала 2024 года в России было предотвращено 110 террористических актов, более 1 тыс. человек задержано, сообщили в Национальном антитеррористическом комитет (НАК).

"С начала года предотвращено 110 терактов, в подготовке которых участвовали завербованные противником граждане. За подготовку и совершение террористических преступлений, оправдание и пропаганду терроризма, финансирование террористов и оказание им пособнической помощи задержано более 1050 лиц", - сообщили в НАК по итогам заседания комитета во вторник.

Как пояснили в НАК, "скоординированными действиями силовых структур в текущем году пресечена деятельность 45 законспирированных ячеек международных террористических организаций".

"Сохраняются угрозы со стороны международных террористических организаций, эмиссары которых пытаются внедрять идеи нетрадиционных для России радикальных течений ислама, ведут поиск исполнителей терактов и вооруженных нападений, главным образом, среди населения Северного Кавказа и мигрантов из Центральной Азии", - отметили в НАК.

Директор ФСБ, председатель НАК Александр Бортников заявил, что иностранные спецслужбы усиливают вербовку россиян для участия в террористической деятельности.

"Путем беспрецедентной информационной антироссийской кампании, развернутой при участии западного разведсообщества, предпринимаются попытки создания очагов социальной напряженности, формирования конфликтных ситуаций в российском обществе", - сказал директор ФСБ во вторник на заседании НАК.

"Увеличилась вербовочная активность иностранных спецслужб по вовлечению российских граждан, в первую очередь молодежи, в террористическую деятельность", - добавил Бортников.