Утверждены функции управления президента РФ по вопросам национальной морской политики

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Подготовка для президента РФ предложений по поддержанию стратстабильности в Мировом океане, сдерживанию потенциальных противников и предотвращению агрессии против РФ с океанских и морских направлений, укреплению обороноспособности России в Мировом океане станут основными функциями управления президента РФ по вопросам национальной морской политики.

Президент РФ своим указом утвердил положение об этом управлении своей администрации. Указ опубликован на портале правовой информации.

Среди функций управления указаны также формирование и выполнение госпрограммы вооружения и гособоронзаказа в интересах обеспечения военно-морской деятельности, развития кораблестроения и создания специальной техники.

Кроме того, в функции управления включена подготовка материалов для президента по вопросам, касающимся реализации и защиты суверенных прав государства на континентальном шельфе РФ, связанных с разведкой и освоением его природных ресурсов.

Управление займется анализом состояния и перспектив развития международной, в том числе военно-политической, обстановки и морской деятельности в Арктике, социально-экономической ситуации в арктической зоне РФ, будет готовить президенту предложения по вопросам участия России в деятельности международных организаций, осуществляющих международную координацию и международно-правовое регулирование морской деятельности.

Согласно положению, общее руководство деятельностью управления осуществляет помощник президента РФ (в настоящее время этот пост занимает Николай Патрушев).

В июне этого года президент подписал указ об образовании пяти новых управлений в составе своей администрации, в их числе было управление по вопросам национальной морской политики. Начальником управления был назначен Сергей Вахруков, ранее занимавший должность замсекретаря Совбеза РФ.