В России образована морская коллегия
Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин постановил образовать морскую коллегию РФ для повышения эффективности проведения национальной морской политики и осуществления морской деятельности.
Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Председателем коллегии назначен помощник президента Николай Патрушев.
Согласно документу, в коллегии создаются совет по стратегическому развитию ВМФ, совет по защите национальных интересов РФ в Арктике и совет по развитию и обеспечению морской деятельности страны.