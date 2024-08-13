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В России образована морская коллегия

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин постановил образовать морскую коллегию РФ для повышения эффективности проведения национальной морской политики и осуществления морской деятельности.

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Председателем коллегии назначен помощник президента Николай Патрушев.

Согласно документу, в коллегии создаются совет по стратегическому развитию ВМФ, совет по защите национальных интересов РФ в Арктике и совет по развитию и обеспечению морской деятельности страны.

Владимир Путин Николай Патрушев
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