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Ученые предупредили о возможном сильном землетрясении на Камчатке в течение суток

Ученые предупредили о возможном сильном землетрясении на Камчатке в течение суток
Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - На Камчатке сохраняется вероятность сильного землетрясения с очагом, охватывающим Авачинский залив, еще в течение суток, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Сохраняется повышенная вероятность сильного землетрясения до 9 баллов в Петропавловске-Камчатский, Елизово, Вилючинске и поселке Усть-Камчатск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе Авачинского залива, который является частью протяженной сейсмической бреши, накопилась сейсмическая энергия, достаточная для землетрясения с магнитудой 8.5-8.7. В связи с этим произошедшее 18 августа землетрясение может являться форшоком как аналогичного, так и более мощного землетрясения в этом районе.

В дальнейшем расчетная вероятность такого события в течение нескольких суток значительно уменьшится, отмечается в прогнозе.

В РоссииЗемлетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов КамчаткиЧитать подробнее

Как сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 7:10 по местному времени (22:10 субботы по Москве) в Тихом океане в 108 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 6 км под морским дном.

В отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до 7 баллов. Землетрясение также ощущалось в Вилючинске, Елизовском и Усть-Камчатском районах.

Угроза цунами не объявлялась.

В настоящее время объекты экономики, ЖКХ, электроснабжения, образования, лечебные учреждения, котельные работают в штатном режиме. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

Камчатка Авачинский залив РАН Петропавловск-Камчатский Елизово Вилючинск Усть-Камчатск
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