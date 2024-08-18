Лесной пожар тушат у тувинского села Сосновка

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Более 250 человек ликвидируют лесные пожары в Тандинском районе Тувы, где огонь наиболее близко подошел к селу Сосновка, сообщает пресс-служба правительства республики в воскресенье.

"Накануне двумя бортами Ми-8 были совершены сбросы воды на очаги активного горения вблизи села (Сосновка - ИФ). Огонь удалось прибить, со стороны села сделан необходимый пожарный разрыв, и сегодня лесные пожарные имеют возможность работать на его кромке, не допуская дальнейшего приближения", - говорится в сообщении со ссылкой на министерство лесного хозяйства региона.

В превентивных целях в райцентре Танды, населенных пунктах Усть-Хадын и Межегей созданы пункты временного размещения. "Однако специалисты констатируют, что угрозы населенному пункту нет", - отмечается в сообщении.

По информации республиканских властей, в Тандинском районе действуют шесть очагов, три из которых крупные, ситуацию усугубляет аномально жаркая и ветреная погода.

Всего в республике действует 31 пожар на территории Улуг-Хемского, Тоджинского, Тандинского, Чеди-Хольского, Каа-Хемского, Тес-Хемского, Дзун-Хемчикского и Кызылского районов. Четыре возгорания локализованы.

Группировка на ликвидации лесных пожаров увеличена до более 460 человек. Работают сотрудники Авиалесоохраны, республиканского главка МЧС, Минобороны, службы ГО и ЧС, местных администраций и добровольцы.

В борьбе с огнем также помогают специалисты из Красноярского края, Хакасии и Иркутской области. Ожидается, что в ближайшие дни в Туву прибудет группа специалистов Авиалесоохраны из Томской области в составе 28 человек.

Как сообщалось, накануне в Туве вновь введен режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами.