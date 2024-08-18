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К возможной эвакуации готовятся в тувинском селе из-за дыма от лесного пожара

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Транспорт для возможной эвакуации населения из села Бай-Хаак (административный центр Тандинского района) готовят в Туве из-за задымленности от лесных пожаров, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в воскресенье.

"Из-за задымленности в Бай-Хааке поручил руководству Минздрава Тувы держать наготове транспорт. При необходимости будем вывозить жителей из группы риска, кому по здоровью тяжело находиться в таких условиях", - написал он в своем телеграм-канале.

Ховалыг добавил, что специалисты Роспотребнадзора проведут заборы проб воздуха в Бай-Хааке.

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По его словам, в Бай-Хааке работники лесничества проводят опашку населенного пункта. "Очаг лесного пожара из-за ветра стал разрастаться в сторону села. Помимо трех минерализованных полос, огонь у кромки леса при необходимости встретят огнеборцы", - отметил глава республики.

Он уточнил, что в Туве за минувшие сутки ликвидирован один лесной пожар, на стадии локализации еще три возгорания. Сейчас в регионе зарегистрированы 32 очага лесных возгораний. Группировка сил для их тушения наращивается.

Глава республики отметил, что в целом борьба с огнем ведется в сложных погодных условиях. "Жара и общая сухость на руку огню. Синоптики обещают осадки грядущей ночью. Если они не изменят ситуацию, привлечем самолет-амфибию, имеющий возможность сбрасывать значительные объемы воды на очаг. На этот счет провел переговоры с ГУ МЧС России по Красноярскому краю", - сообщил Ховалыг.

По его данным, в тушении лесных пожаров в Туве задействованы почти 500 человек, в том числе добровольцы.

Как сообщалось, накануне в Туве вновь введен режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами.

Тува Бай-Хаак Тандинский район Владислав Ховалыг
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