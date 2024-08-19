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АвтоВАЗ возобновил производство после трехнедельного корпоративного отпуска

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" в понедельник возобновило производство, приостановленное с 29 июля по 18 августа включительно в связи с единым корпоративным отпуском, сообщил "Интерфаксу" председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев.

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"Производство возобновилось согласно графику", - сказал он.

По данным пресс-службы компании, за три недели единого отпуска суммарно планировалось выполнить более 10 тыс. задач, направленных на улучшение условий труда и бытовой инфраструктуры, проверку и наладку существующего и нового оборудования, подготовку к запуску производства Lada Aura в Тольятти и электромобиля e-Largus в Ижевске в III квартале текущего года, а также модернизацию линии Granta под старт производства Iskra в начале 2025 года.

Отмечается, что на эти цели "АвтоВАЗ" дополнительно направил порядка 600 млн рублей.

Как сообщалось, с учетом плана производства на 2024 год и по согласованию с профсоюзным комитетом были установлены следующие сроки единого корпоративного отпуска: со 2 по 8 мая и с 29 июля по 18 августа.

АвтоВАЗ Ижевск Lada Тольятти
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