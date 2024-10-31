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Международная НПО Young Presidents Organization признана нежелательной в РФ

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной в России деятельности международной неправительственной организации (НПО) Young Presidents Organization (YPO).

"Ключевая задача этого зарегистрированного в США закрытого бизнес-сообщества на российском направлении - вовлечение в деятельность молодых бизнесменов для реализации социальных проектов с целью подготовки и воспитания будущих лидеров общественного мнения в интересах Соединенных Штатов", - сообщает надзорное ведомство в четверг.

По данным Генпрокуратуры, одной из основных функций YPO "является перемещение молодых перспективных специалистов на Запад".

"Деятельность YPO ориентирована на воспитание российской молодежи в рамках концепции доминирования западных стран в мировом сообществе и закрыта от внешнего контроля", - отмечает ведомство.

Прокуроры считают, что YPO "занимается стимулированием протестной активности населения, продвижением и расширением информационного давления на Россию через представителей экономического сектора", а также работает с силовыми структурами США и организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

США Генпрокуратура РФ
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