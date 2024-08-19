МЧС обещает помочь россиянам, попавшим в автобусе в ДТП в Литве

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Российские власти готовы помочь согражданам, которые попали в аварию автобуса в Шакяйском районе Литвы и хотят в ближайшее время вернуться в Калининградскую область, сообщил "Интерфаксу" представитель МИД России в Калининграде Сергей Белов.

По его словам, российское посольство в Вильнюсе пока не получило в ответ на свой запрос официальную и письменную информацию от литовской стороны об аварии.

"Для ускорения процесса дипломат выехал в участок полиции, где оформляется ДТП, и госпиталь, где оказывают помощь пострадавшим", - проинформировал Белов.

В пострадавшем автобусе было три жителя калининградской области.

"Двое из них хотят вернуться в Калининград. Когда их доставят к пункту пропуска на границе "Кибартай", их встретит транспорт, организованный правительством Калининградской области совместно с МЧС России", - добавил представитель МИД.

Ранее Министерство развития инфраструктуры Калининградской области сообщило, что пассажиры рейсового автобуса компании Ecolines Калининград-Рига, которые не пострадали в ДТП, будут доставлены в пункт назначения резервным автобусом. По данным министерства, в автобусе находилось 46 пассажиров, из них 20 - граждане России с двойным гражданством. В аварии, по предварительным данным, пострадали 26 человек.

Автобус вышел из Калининграда в воскресенье, 18 августа. За рулем был гражданин Латвии. Об аварии стало известно 19 августа утром. Представитель полиции сообщал, что водитель не справился с управлением и врезался в "островок безопасности".