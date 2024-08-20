Пять россиян остаются в больницах Литвы после ДТП с автобусом

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - После ДТП с рейсовым автобусом Калининград-Рига компании Ecolines, которое произошло в понедельник в Шакяйском районе Литвы, в больницах остаются пять россиян, сообщило посольство РФ в Литве.

"В настоящий момент пять российских граждан находятся в лечебных заведениях Литовской Республики", - говорится в телеграм-канале дипмиссии.

Посольство отслеживает ситуацию, чтобы оказать необходимую помощь нуждающимся в ней пострадавшим.

В сообщении отмечается, что пассажиры, которые не пострадали в ДТП, продолжили поездку на резервном автобусе.

Автобус отправился из Калининграда в воскресенье, 18 августа. За рулем находился гражданин Латвии. В понедельник в 05:51 в экстренные службы Литвы поступила информация, что в Шакяйском районе перевернулся автобус.

Ранее местные СМИ сообщили со ссылкой на представителя полиции Мариямпольского уезда Гинтаре Навицкайте, что водитель не справился с управлением и врезался в "островок безопасности".

В автобусе находились 46 пассажиров, из них 20 пассажиров - граждане РФ с двойным гражданством. По предварительным данным, пострадали 26 пассажиров.