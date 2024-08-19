Бизнесу из приграничья Курской области дадут отсрочку по налогам и страховым взносам

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил предоставить предпринимателям в Курской области отсрочку по уплате налогов и страховых взносов, сообщает телеграм-канал правительства.

Отсрочка должна быть предоставлена по уплате налогов и страховых взносов для предпринимателей, ведущих деятельность на приграничной территории Курской области.

"Отсрочка по таким платежам будет предоставлена на 12 месяцев с последующей рассрочкой их уплаты", - говорится в сообщении.

Минфину поручено внести в десятидневный срок проект соответствующего акта правительства.