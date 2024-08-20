Правительство вывело из-под курсовых экспортных пошлин газетную бумагу

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Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Правительство решило временно вывести из-под действия курсовых экспортных пошлин отдельные виды целлюлозно-бумажной продукции, в том числе газетную бумагу. Об этом сообщает сайт правительства со ссылкой на постановление премьер-министра Михаила Мишустина.

До 31 декабря 2024 года включительно действие вывозных таможенных пошлин приостанавливается в отношении газетной бумаги и интерлайнера.

Решение позволит сохранить уровень рентабельности предприятий, полагают в правительстве.

Гибкие экспортные пошлины в отношении ряда товаров действуют с 1 октября 2023 года до конца 2024 года. Пошлина составляет от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При 80 рублях за доллар и ниже она равна нулю.

Ранее на отмене экспортных пошлин, привязанных к курсу доллара в отношении продукции целлюлозно-бумажных комбинатов (ЦБК) настаивал Минпромторг, указывая на то, что уплата пошлины негативно влияет на объемы экспорта и рентабельность предприятий.