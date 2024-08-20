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Легойда назвал закон о запрете УПЦ грубейшим нарушением свободы совести

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви решительно осудили принятие парламентом Украины закона, позволяющего запретить Украинскую православную церковь как религиозную организацию, связанную с Россией.

"Верховная рада Украины приняла закон, справедливо получивший неформальное название "закона о запрете" Украинской православной церкви. Это беззаконный акт, являющийся грубейшим нарушением базовых представлений о свободе совести и правах человека", - написал в Telegram глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, этим актом создается правовая база для тотальной ликвидации приходов канонической УПЦ, объединяющей большинство украинцев, и реализация этого решения приведет к актам массового насилия в отношении миллионов верующих.

"Над Украинской православной церковью совершается расправа за ее отказ присоединиться к организации раскольников и самосвятов, созданной в качестве политического проекта, направленного на уничтожение общего духовного наследия русского и украинского народов. Нет сомнений, что преследования Украинской православной церкви рано или поздно получат справедливую оценку, как получили ее богоборческие режимы прошлого, уничтожавшие право человека на веру и принадлежность к своей Церкви", - считает представитель Московского патриархата.

Верховная рада Владимир Легойда УПЦ Украина РПЦ
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