Росстат сообщил о повышении цен производителей продуктов в июле на 0,8%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Производители пищевой продукции в июле повысили цены к июньским на 0,8%, сообщил Росстат.

Темпы роста цен ускорились. В июне по сравнению с маем рост составлял 0,6%, в мае по сравнению с апрелем цены выросли на 1,2%. В апреле по сравнению с мартом было отмечено снижение на 0,3%, в марте по сравнению с февралем - рост на 0,5%, в феврале по сравнению с январем - на 0,8%. В январе по сравнению с декабрем было зафиксировано снижение на 0,2%.

С начала года цены поднялись на 3,4%, в годовом выражении - на 9,2%.

Росстат также сообщил, что в июле по сравнению с июнем производители напитков повысили цены на 0,5% (в июне по сравнению с маем - на 0,4%). С начала года рост составил 6,2%, по сравнению с июлем 2023 года - 8,9%.

В 2023 году цены производителей продовольствия повысились на 2%, напитков - на 7%.