Поиск

В Ассоциации грузоперевозчиков Крыма заявили, что нужно проверить состояние порта "Кавказ"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Работа Керченской паромной переправы и порта "Кавказ" возобновится после того, как специальная комиссия проверит состояние инфраструктуры порта и будут устранены последствия удара по железнодорожному парому, сообщил "Интерфаксу" глава Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин.

В РоссииКерченская паромная переправа приостановила работуКерченская паромная переправа приостановила работуЧитать подробнее

"До ликвидации последствий в терминале "Крым" порта "Кавказ" работа Керченской переправы временно приостановлена, акватория закрыта до устранения последствий", - сказал он и призвал перевозчиков, ранее пользовавшихся переправой через Керченский пролив, ездить в Крым через сухопутный коридор по новым регионам России.

"Мы понимаем, что до устранения последствий ЧП в порту и восстановления работы Керченской переправы, функционирование паромной линии не возобновится, поэтому информировали перевозчиков о том, что необходимо временно выбирать другие маршруты доставки", - сказал Цуркин.

По его словам, созданная комиссия, в которую вошли представители правоохранительных и силовых структур, примет решение о пригодности инфраструктуры порта к обеспечению безопасной и бесперебойной работы.

"Пока мы не знаем, насколько пострадала инфраструктура. После решения этой комиссии работа порта "Кавказ" будет восстановлена", - сказал он.

Он уточнил, что на данный момент идет ликвидация последствий и оценка объемов бедствия. Ожидается, что предварительные результаты работы этой комиссии будут получены к понедельнику.

Цуркин напомнил, что до 2014 года существовало паромное сообщение между Керчью и портами западной акватории Краснодарского края - Ейском, Темрюком и другими терминалами в акватории Азово-Черноморского бассейна на Кубани.

"Здесь имеется возможность продолжить работу паромной переправы. Если будет принято решение о ремонте порта "Кавказ", то паромы могут быть переориентированы на иные маршруты", - отметил он.

Он подчеркнул, что по решению оперштаба на переправу со стороны Краснодарского края допускались только определенные виды грузов - товары первой необходимости, скоропортящиеся продукты, гигиенические средства, медикаменты.

"Грузоотправители с этой номенклатурой товаров, которые находятся на юге Краснодарского края и Северном Кавказе и направляют поставки в Крым, пользовались паромной переправой. Но переправа всегда была лотереей из-за погодных условий, поэтому доля перевозчиков, использовавших этот маршрут, всегда была невелика, в основном - малотоннажники, до 6 тонн", - уточнил глава ассоциации.

Цуркин добавил, что сейчас через сухопутный коридор двигается порядка 7-8 тысяч легковых автомобилей и 2-3 тысячи грузовиков ежесуточно в обе стороны, а на паромах перевозилось 50-100 автомобилей в сутки, поэтому трафик через новые регионы вырастет незначительно.

22 августа в порту "Кавказ" в Темрюкском районе Краснодарского края беспилотники атаковали железнодорожный паром, погиб один человек, еще четверо были госпитализированы. Продолжаются поиски одного члена экипажа парома. Судно затонуло.

Кавказ Керченский пролив Керчь Крым Краснодарский край Анатолий Цуркин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Военные РФ оценили потери ВСУ на курском направлении за время боев в 5,1 тыс. человек

Трех пострадавших в волгоградской ИК-19 положили в реанимацию

ФСИН инициировала проверку в связи с захватом заложников в Волгоградской колонии

Заключенные захватили заложников в волгоградской колонии

Пять обвиняемых в беспорядках в аэропорту Махачкалы получили до девяти лет колонии

Пять обвиняемых в беспорядках в аэропорту Махачкалы получили до девяти лет колонии

ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии

Осужденный пожизненно серийный убийца из Москвы признался еще в пяти эпизодах

Керченская паромная переправа приостановила работу

Керченская паромная переправа приостановила работу

В Красноярском крае нашелся гидросамолет, с пилотом которого была потеряна связь

Депутаты Госдумы предложили возобновить кешбэк за путевки в детские лагеря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });