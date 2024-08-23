В Ассоциации грузоперевозчиков Крыма заявили, что нужно проверить состояние порта "Кавказ"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Работа Керченской паромной переправы и порта "Кавказ" возобновится после того, как специальная комиссия проверит состояние инфраструктуры порта и будут устранены последствия удара по железнодорожному парому, сообщил "Интерфаксу" глава Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин.

"До ликвидации последствий в терминале "Крым" порта "Кавказ" работа Керченской переправы временно приостановлена, акватория закрыта до устранения последствий", - сказал он и призвал перевозчиков, ранее пользовавшихся переправой через Керченский пролив, ездить в Крым через сухопутный коридор по новым регионам России.

"Мы понимаем, что до устранения последствий ЧП в порту и восстановления работы Керченской переправы, функционирование паромной линии не возобновится, поэтому информировали перевозчиков о том, что необходимо временно выбирать другие маршруты доставки", - сказал Цуркин.

По его словам, созданная комиссия, в которую вошли представители правоохранительных и силовых структур, примет решение о пригодности инфраструктуры порта к обеспечению безопасной и бесперебойной работы.

"Пока мы не знаем, насколько пострадала инфраструктура. После решения этой комиссии работа порта "Кавказ" будет восстановлена", - сказал он.

Он уточнил, что на данный момент идет ликвидация последствий и оценка объемов бедствия. Ожидается, что предварительные результаты работы этой комиссии будут получены к понедельнику.

Цуркин напомнил, что до 2014 года существовало паромное сообщение между Керчью и портами западной акватории Краснодарского края - Ейском, Темрюком и другими терминалами в акватории Азово-Черноморского бассейна на Кубани.

"Здесь имеется возможность продолжить работу паромной переправы. Если будет принято решение о ремонте порта "Кавказ", то паромы могут быть переориентированы на иные маршруты", - отметил он.

Он подчеркнул, что по решению оперштаба на переправу со стороны Краснодарского края допускались только определенные виды грузов - товары первой необходимости, скоропортящиеся продукты, гигиенические средства, медикаменты.

"Грузоотправители с этой номенклатурой товаров, которые находятся на юге Краснодарского края и Северном Кавказе и направляют поставки в Крым, пользовались паромной переправой. Но переправа всегда была лотереей из-за погодных условий, поэтому доля перевозчиков, использовавших этот маршрут, всегда была невелика, в основном - малотоннажники, до 6 тонн", - уточнил глава ассоциации.

Цуркин добавил, что сейчас через сухопутный коридор двигается порядка 7-8 тысяч легковых автомобилей и 2-3 тысячи грузовиков ежесуточно в обе стороны, а на паромах перевозилось 50-100 автомобилей в сутки, поэтому трафик через новые регионы вырастет незначительно.

22 августа в порту "Кавказ" в Темрюкском районе Краснодарского края беспилотники атаковали железнодорожный паром, погиб один человек, еще четверо были госпитализированы. Продолжаются поиски одного члена экипажа парома. Судно затонуло.