Пострадавшие при захвате заложников в ИК-19 сотрудники ФСИН переведены в больницы Волгограда

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Пострадавших при захвате заложников в ИК-19 в Волгоградской области сотрудников ФСИН перевели в медучреждения Волгограда, сообщает администрация региона.

"По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, все пострадавшие в результате ЧП в ИК-19 сотрудники УФСИН в течение дня переведены из Суровикинской ЦРБ в опорные учреждения здравоохранения в Волгограде", - говорится в сообщении.

Один пациент доставлен в больницу скорой медицинской помощи № 25. Трое пациентов проходят лечение в Волгоградской областной клинической больнице №1.

Пострадавшие получают весь комплекс необходимой медицинской помощи.

В пятницу в волгоградской колонии №19 четверо осужденных захватили в заложники восемь сотрудников учреждения и четверых осужденных.

Четверо сотрудников скончались, также есть пострадавшие, они госпитализированы. Пострадали четверо осужденных.

Позднее в Росгвардии сообщили, что четверо участников захвата заложников нейтрализованы.

Следственным комитетом России по факту захвата заложников возбуждено дело по соответствующей статье, а также по статье о дестабилизации работы исправительного учреждения.