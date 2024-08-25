Над Курской областью уничтожены украинская ракета и беспилотник

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о ликвидации украинской ракеты и дрона над регионом.

"Украинская ракета и БПЛА самолетного типа уничтожены в небе Курской области", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее Смирнов сообщал об уничтожении в ночь на воскресенье над регионом четырех украинских ракет.

Также в воскресенье Минобороны РФ заявило, что отбиты новые попытки атак ВСУ в Курской области.