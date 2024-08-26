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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 12:32

Таможенная подкомиссия одобрила отмену курсовых пошлин на отдельные виды чугуна

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала предложение Минпромторга об отмене "курсовых" вывозных таможенных пошлин на отдельные виды чугуна и горячекатаного проката, cообщило Минэкономразвития.

"Решение позволит поддержать рентабельность экспорта отечественных металлургических предприятий и сохранить объемы производства", - говорится в сообщении.

Правительство с июня временно вывело из-под действия "курсовых" экспортных пошлин нелегированный чугун и некоторые виды сортового проката. Речь идет о товарах, классифицируемых кодами 7201 10 190 0, 7201 10 300 0, 7201 10 900 0 (нелегированный чугун), 7213 10 000 0, 7213 91 490 0 и 7227 90 100 0 (стальные прутки, в том числе горячекатаные). Действие пошлин приостанавливалось до 31 августа 2024 года включительно.

Экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля действуют с 1 октября 2023 года до конца 2024 года и составляют от 4% до 7% в зависимости от курса валюты. При 80 рублях за доллар и ниже пошлина равна нулю.

Правительство Минэкономразвития Минпромторг
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