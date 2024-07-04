Из-под курсовых пошлин временно вывели нелегированный чугун и некоторые виды сортового проката

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Правительство временно вывело из-под действия "курсовых" экспортных пошлин отдельные виды металлургической продукции.

Как говорится в постановлении правительства, речь идет о товарах, классифицируемых кодами 7201 10 190 0, 7201 10 300 0, 7201 10 900 0 (нелегированный чугун), 7213 10 000 0, 7213 91 490 0 и 7227 90 100 0 (стальные прутки, в том числе горячекатаные).

Действие пошлин приостанавливается 1 июня до 31 августа 2024 года включительно.

Экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля действуют с 1 октября 2023 года до конца 2024 года и составляют от 4 до 7% в зависимости от курса валюты. При 80 рублях за доллар и ниже пошлина равна нулю.