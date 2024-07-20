Дым от лесных пожаров окутал более 40 населенных пунктов Якутии

Фото: Иван Никифоров/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Якутии действует 88 природных пожаров на общей площади свыше 682 тыс. га, сообщает в субботу пресс-служба главка МЧС России по республике.

"По данным космического мониторинга НЦУКС, задымленность наблюдается в 44 населенных пунктах региона на территории Абыйского, Амгинского, Верхневилюйского, Горного, Ленского, Мирнинского, Нерюнгринского, Олекминского, Сунтарского и Усть-Янского районов. Случаев отравления продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за сутки площадь пожаров уменьшилась более чем на 200 тыс. га в связи с выпадением осадков.

"Самолеты Бе-200 МЧС России применялись на территории Мирнинского и Верхневилюйского районов, слив на кромки пожаров 279 тонн воды. Аэромобильная группировка МЧС России задействована на защите сел Дабан, Быракан и Кенг-Кюель. В субботу, в зависимости от погодных условий, планируется применение авиации МЧС в Абыйском и Верхневилюйском районах", - заявил глава якутского МЧС Павел Гарин.

На особом контроле ведомства находится 11 природных пожаров.

Пожароопасный сезон начался в Якутии 6 мая. С 1 июля в республике введен режим ЧС федерального характера. Кроме того, на всей территории региона установлен особый противопожарный режим.