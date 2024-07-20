Поиск

Дым от лесных пожаров окутал более 40 населенных пунктов Якутии

Дым от лесных пожаров окутал более 40 населенных пунктов Якутии
Фото: Иван Никифоров/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Якутии действует 88 природных пожаров на общей площади свыше 682 тыс. га, сообщает в субботу пресс-служба главка МЧС России по республике.

"По данным космического мониторинга НЦУКС, задымленность наблюдается в 44 населенных пунктах региона на территории Абыйского, Амгинского, Верхневилюйского, Горного, Ленского, Мирнинского, Нерюнгринского, Олекминского, Сунтарского и Усть-Янского районов. Случаев отравления продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

В РоссииПожарные потушили очаги возгорания на турбазах под НовороссийскомПожарные потушили очаги возгорания на турбазах под НовороссийскомЧитать подробнее

По данным пресс-службы, за сутки площадь пожаров уменьшилась более чем на 200 тыс. га в связи с выпадением осадков.

"Самолеты Бе-200 МЧС России применялись на территории Мирнинского и Верхневилюйского районов, слив на кромки пожаров 279 тонн воды. Аэромобильная группировка МЧС России задействована на защите сел Дабан, Быракан и Кенг-Кюель. В субботу, в зависимости от погодных условий, планируется применение авиации МЧС в Абыйском и Верхневилюйском районах", - заявил глава якутского МЧС Павел Гарин.

На особом контроле ведомства находится 11 природных пожаров.

Пожароопасный сезон начался в Якутии 6 мая. С 1 июля в республике введен режим ЧС федерального характера. Кроме того, на всей территории региона установлен особый противопожарный режим.

МЧС России Якутия Авиалесоохраны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Движение на ряде улиц в центре Москвы будет закрыто в выходные из-за фестиваля

Движение на ряде улиц в центре Москвы будет закрыто в выходные из-за фестиваля

Ростовская область отключила от электроснабжения часть потребителей для разгрузки сетей

Алушта обесточена из-за аварии на ЛЭП

Что произошло за день: пятница, 19 июля

РФ с 2025 года может отменить квоты на импорт говядины и перейти на пошлину в 27,5%

Ограничения энергопотребления на Ставрополье снижены до 30 МВт

В России объявили в розыск журналиста Олега Кашина

Авиасалон МАКС-2024 пройдет онлайн

Авиасалон МАКС-2024 пройдет онлайн

ЦБ купил у ВЭБа строящийся деловой центр SLAVA в Москве

Журналист WSJ Эван Гершкович получил 16 лет колонии по делу о шпионаже

Журналист WSJ Эван Гершкович получил 16 лет колонии по делу о шпионаже
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });