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Россия и Китай обсуждают проект договора о неприменении первыми ядерного оружия

Россия и Китай обсуждают проект договора о неприменении первыми ядерного оружия
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В инициативе КНР о выработке договора о неприменении первыми ядерного оружия есть здравые зерна, Москва и Пекин обсуждают эту идею, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы с китайскими коллегами находимся в контакте, мы продолжаем эти обсуждения и считаем, что в их идее есть здравые зерна", - сказал он журналистам.

Так Рябков прокомментировал предложенный Китаем в Женеве проект договора о неприменении первыми ядерного оружия.

Замминистра отметил, что российская сторона изучила это предложение Пекина.

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"Китайские коллеги впервые выдвинули предложение о заключении такого соглашения в 1994 году. Мы на протяжении этого времени на разных площадках неоднократно с ними обсуждали, каким образом эта концепция вписывается в текущие обстоятельства на международной арене", - отметил Рябков.

"Мы с большим уважением относимся к логике китайских авторов и к той системе аргументов, которые они представляют. Мы понимаем, что эта инициатива обусловлена серьезной и глубокой озабоченностью, испытываемой в Пекине в связи с теми деструктивными процессами в сфере международной безопасности, которые запущены США и другими западниками в последние годы", - подчеркнул замминистра.

Он продолжил: "И я хочу вам сказать, что вопрос о судьбе этого соглашения, прежде всего, должен адресоваться не нам, а именно этим западным участникам. Потому что достаточно изучить их отклики, которые прозвучали с женевской трибуны и публично, чтобы убедиться, что они категорически не приемлют эту китайскую идею".

Представитель МИД КНР на конференции по разоружению в Женеве в конце февраля заявил, что страны, обладающие крупнейшими ядерными арсеналами, должны заключить договоры о взаимном неприменении ядерного оружия первыми.

КНР МИД РФ Сергей Рябков
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