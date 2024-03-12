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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

РФ положительно оценила предложение КНР о неприменении первыми ядерного оружия

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Предложение КНР к "ядерной пятерке" заключить договор о том, что они не будут применять ядерное оружие первыми - здравое, Россия его рассматривает, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы с вниманием относимся к этому предложению, изучаем его. Для нас очевидно, что в условиях, когда коллективный Запад взял курс на безостановочную эскалацию общей международной обстановки и не считается с рисками, к которым может привести прямое вооруженное столкновение ядерных держав, идеи такого рода вносят зерно здравого смысла", - сказал Рябков журналистам.

"Прежде всего обращаемся к нашим западным оппонентам с вопросом: они готовы всерьез рассматривать такого рода идеи или нет", - добавил он.

Отвечая на уточняющий вопрос "Интерфакса" о том, есть ли понимание того, обсуждалось ли предложение Китая с остальными членами "ядерной пятерки", Рябков сообщил, что "в ходе недавней встречи экспертного формата на уровне старших должностных лиц, которое состоялось в Эр-Рияде, данный сюжет не затрагивался".

Представитель МИД КНР на Конференции по разоружению в Женеве в конце минувшего февраля заявил, что страны, обладающие крупнейшими ядерными арсеналами, должны заключить договоры о взаимном неприменении ядерного оружия первыми.

Сергей Рябков МИД РФ Китай
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