Лихачев сообщил, что на следующей неделе в Калининграде встретится с Гросси

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что на следующей неделе в Калининграде встретится с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"(...) Вырабатываем единую межведомственную позицию и на следующей неделе уже в Калининграде мы очень подробно погрузимся в эти вопросы", - сказал Лихачев, комментируя визит Гросси на Курскую АЭС.

"Есть инициатива Гросси, улучшающая наше взаимодействие, есть инициатива, направленная на объективное указание угроз, авторов этих угроз в адрес атомной энергетики России и всей планеты", - отметил Лихачев.

"И нам максимально нужно на следующей неделе сблизить позиции", - заключил глава "Росатома".