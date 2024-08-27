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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 15:21

Лихачев сообщил, что на следующей неделе в Калининграде встретится с Гросси

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что на следующей неделе в Калининграде встретится с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"(...) Вырабатываем единую межведомственную позицию и на следующей неделе уже в Калининграде мы очень подробно погрузимся в эти вопросы", - сказал Лихачев, комментируя визит Гросси на Курскую АЭС.

"Есть инициатива Гросси, улучшающая наше взаимодействие, есть инициатива, направленная на объективное указание угроз, авторов этих угроз в адрес атомной энергетики России и всей планеты", - отметил Лихачев.

"И нам максимально нужно на следующей неделе сблизить позиции", - заключил глава "Росатома".

Алексей Лихачев Росатом МАГАТЭ Курская АЭС Рафаэль Гросси
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