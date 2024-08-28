Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в кировском Котельниче

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил об атаке БПЛА на емкости для хранения нефтепродуктов.

"Несколько минут назад совершен прилет БПЛА в Котельнич. Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов. Жертв нет. Возгорания нет. Ситуация под контролем", - написал Соколов в своем телеграм-канале в среду.

На месте работают профильные службы и глава Котельнича Олег Исмаилов, уточнил губернатор.