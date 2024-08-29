В Москве задержан подозреваемый продавец игрушек и ручек с "жучками"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Москве задержан подозреваемый в незаконной продаже товаров, предназначенных для негласного получения информации, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Его задержали сотрудники Бюро специальных технических мероприятий МВД и сотрудники ФСБ. По версии следствия, он сбывал нелегальный товар, не имея лицензий и других разрешений, через маркетплейсы, а также в торговых павильонах на западе Москвы, где хранил товар. Ранее он был судим за аналогичные преступления.

По данным следствия, видеозаписывающая аппаратура, замаскированная под ручки, часы, сетевые адаптеры, пауэрбанки и игрушки, а также мини-диктофоны, спрятанные во флеш-накопители, поступала в Россию из-за рубежа.

Изъятые при обысках более трех тысяч различных электронных устройств направлены на исследование.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 138.1 УК).