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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:23

В Москве задержан подозреваемый продавец игрушек и ручек с "жучками"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Москве задержан подозреваемый в незаконной продаже товаров, предназначенных для негласного получения информации, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Его задержали сотрудники Бюро специальных технических мероприятий МВД и сотрудники ФСБ. По версии следствия, он сбывал нелегальный товар, не имея лицензий и других разрешений, через маркетплейсы, а также в торговых павильонах на западе Москвы, где хранил товар. Ранее он был судим за аналогичные преступления.

По данным следствия, видеозаписывающая аппаратура, замаскированная под ручки, часы, сетевые адаптеры, пауэрбанки и игрушки, а также мини-диктофоны, спрятанные во флеш-накопители, поступала в Россию из-за рубежа.

Изъятые при обысках более трех тысяч различных электронных устройств направлены на исследование.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 138.1 УК).

МВД ФСБ Москва
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