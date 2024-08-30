В России изучат возможность привлечения искусственного интеллекта к проверке ЕГЭ

Возможность сдачи ЕГЭ и ОГЭ на компьютерах может появиться в 2030 году, но при условии готовности всех регионов

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Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Привлекать искусственный интеллект к проверке экзаменационных работ ЕГЭ преждевременно, но данную возможность планируется изучить в ближайшее время, сообщила директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова

"Искусственный интеллект входит в нашу жизнь, но пока полностью доверить ИИ проверку ответов участников ЕГЭ мы не можем. Мы не исследовали этот вопрос, но обещаю, что мы в ближайшее время этим займемся, чтобы получить достаточную информацию для анализа возможности включения ИИ в проверку ответов участников ЕГЭ в будущем", - сказала Решетникова, слова которой приводит пресс-служба Рособрнадзора по итогам обсуждения предложений по совершенствованию ЕГЭ и ОГЭ.

В Роспобрнадзоре сообщили, что эксперты также рассмотрели предложения о проведении ОГЭ и ЕГЭ в компьютерном формате. По его итогам было решено детально изучить опыт Москвы, где часть предметов ОГЭ сдается в компьютерной форме.

"Нам стоит изучить опыт Москвы, провести сопоставительный анализ, что они получили. Нужен также плотный диалог с регионами, чтобы понять возможности и риски, что ребенку доступно сейчас на любом уроке, чтоб на экзамене он не испытал удвоенный стресс, столкнувшись с новым форматом. Я думаю, в перспективе к 2030 году, при условии готовности и поддержки всех субъектов РФ, можно попробовать приступить к реализации этой задачи", - сказала Решетникова.