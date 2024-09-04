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Около 6 тыс. выпускников сдадут ЕГЭ в дополнительный период с 4 по 23 сентября

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Дополнительный период сдачи Единых госэкзаменов пройдет с 4 по 23 сентября, в нем примут участие около 6 тыс. выпускников 11 классов, которые не прошли государственную итоговую аттестацию в основной период и не получили аттестат, сообщили в Рособрнадзоре.

"Дополнительный период государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников 11 классов начинается 4 сентября. Сдать экзамены в дополнительные сроки смогут те выпускники, которые не прошли ГИА в основной период и не получили аттестат. Соответственно расписанием предусмотрены только обязательные предметы: русский язык и математика базового уровня, - заявили в пресс-службе ведомства.

На участие в ЕГЭ в дополнительный период, по данным Рособрнадзора, зарегистрировано около 6 тысяч участников. Сдавать ЕГЭ по русскому языку планируют 2 131 участник, по математике - 5 138 человек.

Экзамены пройдут в 83 регионах России и образовательных организациях за рубежом. Для проведения ЕГЭ в дополнительный период будет задействовано 276 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), более 4 тысяч организаторов, мониторинг хода экзаменов будут вести 373 общественных наблюдателя, уточнили в ведомстве.

ЕГЭ Рособрнадзор
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