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Лес в Якутии горит на площади более 433 тыс. га

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - На территории Якутии зафиксировано 68 природных пожаров на площади более 433 тыс. гектаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"За сутки площадь пожаров увеличилась в связи с проведением встречных отжигов на пожарах, а также с приростом площадей пожаров в зоне контроле. Сотрудники МЧС России задействованы в селе Чека-Бясь", - приводятся в сообщении слова начальника регионального управления МЧС России Павла Гарина.

На тушении задействованы 1 тыс. 556 человек и 155 единиц техники.

По данным космического мониторинга задымленность наблюдается в 47 населенных пунктах Кобяйского, Алданского, Верхоянского, Мирнинского, Томпонского, Олекминского, Сунтарского, Намского, Мегино-Кангаласского районах и в Якутске.

Превышение ПДК химических веществ в воздухе по диоксиду азота установлено в селе Сунтар.

В свою очередь, замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев сообщил на брифинге, что сегодня при наличии ресурсной облачности запланирована работа самолета-зондировщика в Горном районе.

Пожароопасный сезон начался в Якутии с 6 мая. С 1 июля в республике введен режим ЧС федерального характера. Кроме того, на всей территории региона установлен особый противопожарный режим.

МЧС России Якутск Якутия
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