Депутат Госдумы пообещал навести порядок на рынке арендного жилья

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В России будут приняты решения по наведению порядка на рынке аренды жилого фонда, заявил в новом выпуске подкаста "Законный вопрос" глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

"Практически в каждой стране мира этот рынок систематизирован. Государство не участвует в нем, но фиксация, агрегаторы, единые базы есть. То есть государства за этим присматривают, это такое стратегическое направление. Поэтому я считаю, что порядок именно на рынке арендного жилья будет потихонечку наведен. Решения какие-то с обязательной ответственностью обеих сторон будут", - сказал он.

Депутат уверен, что наведение порядка на этом рынке, повышение уверенности в своей защищенности сподвигнет инвесторов вкладываться в эту отрасль. По его словам, тем важнее запускать программы с участием государства, где цена аренды - так называемый некоммерческий наём - будет фиксированной.

"У нас, кстати, есть поручение президента это делать, сложно идет работа, но мы выйдем на решения, на некоммерческий наём, на рынок государственной аренды жилья. Это будет абсолютно точно", - подчеркнул Пахомов.

Он назвал рынок арендного жилья в горизонте 5-10 лет самым перспективным для государства.

Также Пахомов добавил, что на рынке нужно развивать альтернативные ипотеке механизмы.

"Сегодня есть варианты развития альтернативных механизмов. Это государственно-частное партнерство, условный лизинг жилья, когда вы получаете квартиру в аренду на 30 лет и спокойно можете ее покупать", - напомнил парламентарий.

Вопрос об упорядочивании рынка аренды жилья поднимается в сообществе регулярно. В частности, в 2021 году Минстрой разработал проект закона о создании специальной государственной информсистемы, в которой должны регистрироваться все сдающееся в аренду жилье и апартаменты в течение 30 дней с момента заключения договоров. Также через нее предлагалось вести расчеты. Однако впоследствии работа была отложена.

"Она не заглохла, просто сегодня у нас в приоритете, с учетом всего, что происходит, другая повестка. Как только мы пройдем это непростое время с гордо поднятой головой, (...) мы вернемся к теме создания платформы арендного жилья", - говорил замглавы Минстроя Никита Стасишин в 2023 году.

В 2024 году Минстрой выступал с идеей сформировать некоммерческий фонд арендного жилья для ЧС.

"В регионах наблюдается отсутствие маневренного фонда. По сути, некоммерческий наём и наём жилья в целом - это тот инструмент, который может позволить сформировать такой вид наемного жилья без права приватизации, который можно было бы в случае ЧС использовать как маневренный фонд. По-другому его сформировать сложно", - говорил Стасишин в мае 2024 года.

Замглавы Минстроя отмечал, что подобный фонд также важен для тех, кто по разным причинам не может позволить себе жилье по любой ипотечной ставке, а также для граждан, имеющих накопленные финансовые обязательства.

Говоря о причинах, которые тормозят процессы формирования такого фонда, он отметил вопросы финансирования и обеспечения такого жилья инфраструктурой.

Напомним, что жилье некоммерческого найма предоставляется по срочному договору, оно не подлежит приватизации и остается постоянным ресурсом публичной власти.