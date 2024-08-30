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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

В результате обстрела Белгорода с пригородом один человек погиб, семеро пострадали

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В результате обстрела Белгорода и Белгородского района один человек погиб, семь пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. К большому горю, в результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль скончался один человек (...) Предварительно, ранены 7 мирных жителей ", - написал он в Telegram.

По данным Гладкова, в Белгороде есть прямые попадания в многоквартирный дом, повреждены несколько коммерческих объектов и легковой автомобиль.

"В Белгородском районе в поселке Дубовое горят 2 частных дома. Пожарные также выехали по адресам и приступают к тушению объектов", - говорится в сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Белгород Вячеслав Гладков Белгородский район Белгородская область
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