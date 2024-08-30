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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

В Белгородской области два человека были ранены в результате атак БПЛА

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram об атаках беспилотников в трех населенных пунктах региона.

"В Волоконовском районе в селе Новое в результате сброса двух взрывных устройств с БПЛА ранен мужчина. (...) Для вывоза раненого на место выехала самооборона. В результате повторной атаки вражеского беспилотника пострадал один из бойцов ", - написал он.

Оба пострадавших были доставлены в Валуйскую ЦРБ.

В селе беспилотники повредили легковой автомобиль и кровлю частного дома.

Атакам дронов подверглось село Байцуры Борисовского района. Повреждены кровли двух частных домов.

Еще один FPV-дрон атаковал социальный объект в селе Вязовое Краснояружского района.

Ранее в пятницу губернатор сообщал о двоих пострадавших в результате атаки беспилотников, они госпитализированы. В том числе при атаке дрона пострадал глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев, выехавший на обследование села Петровка после сбросов взрывных устройств с беспилотника.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область
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