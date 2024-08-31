Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

Семь детей госпитализированы после ракетной атаки на Белгород

Один ребенок в тяжелом состоянии

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Белгородские врачи оказывают помощь семи детям после ракетной атаки на город накануне вечером, один ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщила в субботу уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"В больнице семь детей. Один ребенок в тяжелом состоянии, возможно, понадобится транспортировка в Москву. Врачи делают все, чтобы помочь", - написала детский омбудсмен в своем телеграм-канале.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о пяти погибших в результате обстрела Белгорода и Белгородского района, пострадали 46 человек, 37 находятся в больницах.

Белгород Мария Львова-Белова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росавиация сообщила, что на борту пропавшего Ми-8 могут находится 22 человека

На Камчатке перестал выходить на связь вертолет Ми-8

СКР возбудил уголовное дело после украинского обстрела Белгорода

Число погибших после атаки на Белгород выросло до пяти человек

Военная операция на Украине

В результате обстрела Белгорода с пригородом один человек погиб, семеро пострадали

Что произошло за день: пятница, 30 августа

МАК выпустил промежуточный отчет по упавшему под Коломной Superjet 100

Обмен заблокированными активами инвесторов будет продлен до 12 октября

Обмен заблокированными активами инвесторов будет продлен до 12 октября

РКН пригрозил блокировкой интернет-магазина Акунина и Goodreads

Банк России отметил увеличение числа квалифицированных инвесторов до 798 тысяч

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });