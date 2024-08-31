Семь детей госпитализированы после ракетной атаки на Белгород

Один ребенок в тяжелом состоянии

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Белгородские врачи оказывают помощь семи детям после ракетной атаки на город накануне вечером, один ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщила в субботу уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"В больнице семь детей. Один ребенок в тяжелом состоянии, возможно, понадобится транспортировка в Москву. Врачи делают все, чтобы помочь", - написала детский омбудсмен в своем телеграм-канале.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о пяти погибших в результате обстрела Белгорода и Белгородского района, пострадали 46 человек, 37 находятся в больницах.