Несколько воздушных целей сбито над Белгородом и Белгородским районом

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении нескольких воздушных целей на подлете к городу, по предварительной информации, пострадавших нет.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале в ночь на воскресенье.

Губернатор добавил, что в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Майский осколками посечен легковой автомобиль.

"На текущий момент в Белгороде в трех МКД повреждено остекление. На территории одного частного домовладения полностью разрушена хозпостройка. В 2 коммерческих объектах осколками посечены фасады и входные группы. Также произошло возгорание сухой травы и 3 автомобилей на парковке - пожарными расчетами производится тушение", - сообщил Гладков.